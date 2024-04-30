Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, genel görüşmesi yapılan Yasa Tasarı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün saat 09.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündemindeki “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldığı toplantıda, tasarının genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu. Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekilleri Tufan Erhürman, Asım Akansoy, Erkut Şahali, Fikri Toros, Doğuş Derya, Filiz Besim, Devrim Barçın, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat, Armağan Candan ve Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers katıldı.