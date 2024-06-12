Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından 2 Nisan’da tüm paydaşların katılımıyla yapılan Taşınmaz Mal Komisyonu Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı.

Barolar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Taşınmaz Mal Komisyonu ve Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi’nden yetkililerin katılımıyla düzenlenen çalıştayın amacının süreci ve süreçte ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunların değerlendirmesi, sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması olduğu hatırlatıldı.

Çalıştay Sonuç Raporu'nda ise ve “Taşınmaz Mal Komisyon süreci ile ilgili çok faydalı bilgi alışverişlerinin yapıldığı, süreçteki tarafların karşılaştığı sorunların tespit edildiği ve yasa değişiklik önerilerini de kapsayan birçok tavsiyenin üretildiği kapsamlı bir çalıştay toplantısı olmuştur” denildi.

-“Taraflar bu tür çalıştayların düzenli şekilde yapılmasını talep etti”

Çalıştay boyunca, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun tarihçesine ve Kıbrıs Türk halkı için dünyadaki kıymetine vurgu yapıldığı kaydedilen raporda “Bu gibi kapsamlı çalıştayların tüm paydaşları içererek düzenli şekilde organize edilmesinin, Taşınmaz Mal Komisyon süreçlerini iyileştirme ve geliştirme açısından çok önemli olduğu konusunda ortak kanıya varılmıştır. Dolayısıyla, taraflar Taşınmaz Mal Komisyonu konusunda bu tür çalıştayların düzenli şekilde yapılmasını talep etmiştir” ifadeleri yer aldı.

-“Rum Yönetimi’nin yarattığı zorluklar süreci uzatıyor”

Raporda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) vatandaşlarına uyguladığı baskı yanında, Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapacakları başvurular için gerekli evrakları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ilgili kurumlarından temin etmekle ilgili zorluklarla karşılaştığı ve buna bağlı olarak da sürecin uzadığı vurgulandı.

Raporda şunlar kaydedildi:

“Sonuç olarak, bu raporda detaylı bir şekilde tespit edilen ve raporlanan sorunlar ve bunlara karşı üretilen çok önemli görüş ve öneriler ışığında, Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerindeki problemlerin önlenmesi için

mevcut süreç akışına etkili müdahalelerin yapılmasının oluşturacağı önemli değişikliklere dikkat çekilmiştir.”

- "Çalıştay, Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve geliştirilmesine yol açacak”

Raporda, çalıştayın, Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve geliştirilmesine yol açacağına inanç belirtildi.

Çalıştay ve sonuçlarının ayrıca dünya çapında Kıbrıs Türk halkı adına büyük bir kazanım olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun değerine değer katacağı kaydedildi.