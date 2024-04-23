Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun düzenlediği 23 Nisan gösterisini izledi.

Şehit Hüseyin Russo Stadı’nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan’ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği önemli bir gün olduğunu belirterek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Çocuklara büyük önem ve değer verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sergilenen gösterilerle bizleri gururlandırmaktasınız. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Çocukların, yarınların umutları ve teminatları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 104 yıl önce ‘Egemenlik milletindir, irade milletindir’ diyen Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğunu ve bu tarihi dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün büyük Türk Milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak 104 yıldır bu bayramı kutladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemenliğin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Gelecekte barış, huzur ve güven içinde ülkeyi yönetecek ve ülkeye sahip çıkacak çocuklara güveninin tam olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların yetiştirilmesinde emeği geçen öğretmenleri ve aileleri tebrik etti.