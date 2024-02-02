Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dijital Çağda Kişisel Veri Güvenliği Konferansı’nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nda (BTHK) düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kısa süre önce hizmet verilmeye başlanan BTHK binasında, önemli kararlar anılıp, yürürlüğe konulmasında ciddi çalışmalar yapılacağına dikkat çekti.

Devlet olarak kurum ve kuruluşların bilgi işlem konularında altyapısının yapılmasının mutluluğu içinde olduğunu belirten Tatar, devletin mali kaynak ayırıp, yıllar içinde altyapıları yaptığını ve süreci yönetecek kişilerin yetiştiğini ifade etti.

Tatar, Doğu Akdeniz’de küçük bir ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübesinden yararlanmasının önemine vurgu yaptı

Bilgi çağında yaşanıldığını söyleyen Tatar, işin hukuki ve teknolojik boyutu olduğunu, verilerin korunması ve bilgiler izinsiz dışarıya verilirse cezası olması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edecek ve uygulayacak mühendis, yazılımcı ve bilim insanlarına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede gerekli eğitimi almış ve süreçleri yönetecek kadroların yetişmesinin önemine dikkat çekti.

KKTC’nin haksız ambargo, kısıtlama ve izolasyonlara uğradığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılması için BTHK kontrolünde bilişim adası olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk tarafının frekans konusunda yaptığı çalışmalar ve verdiği mücadelelere değinen Tatar, geçmişte gösterilen çabalardan dolayı, günümüzde kurum ve kuruluşların koordinasyon sağlayabildiğini dile getirdi.

Ülkenin gelişip kalkınması için dış yatırımcıların farklı sektörlerde faaliyet göstermesinin önemine dikkat çeken Tatar, teknolojik gelişmelerle iletişim kanallarının güçlendirilmesiyle, Kıbrıs Türkü’nün sesini daha çok duyuracağını ve devletin güçlenmesine katkıda bulunacağını kaydetti.