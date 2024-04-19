Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gün Işığı Kreş ve Anaokulu’nun 23 Nisan gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kreş ve ana okulunda alınan eğitimin önemine dikkat çekerek, yaptıkları çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

İleride devlet yönetiminde ve diğer sektörlerde görev yapacak çocuklara eğitim hayatlarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.