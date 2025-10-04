Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, İskele’de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ersin Tatar yemekte yaptığı konuşmada, KKTC ürünlerinin Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine pazarlanmasını sağlayacak “Kardeş Pazarlar Ağı” kurulmasına Türkiye ile öncülük edeceklerini ifade etti

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği iki devletli çözüm siyasetinden bahsederek, federasyon temelinde çözüm siyasetinden neden vazgeçildiğini anlattı.

Müzakereden diplomasiye geçiş, yarım asrı aşan başarısızlık dolu tüketilmiş federasyon dönemini kapatmak demektir. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının iradesini dünyaya taşıyarak yeni bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu dönemin adı Atak Diplomasidir” diyen Tatar, Atak Diplomasi’den bahsetti.

Atak Diplomasi sayesinde ulaşımda, enerjide, sağlıkta, ticarette, turizmde ve iletişimde güçlü yatırımlar yapılacağını anlatan Tatar, eğitimde, teknolojide, kültür ve sanatta yeni alanlarla gençlerin önünün açılacağını, halkın refahının ve özgüveninin artacağını kaydetti.

Türkiye ile elektrik bağlantısını hayata geçirip, yeni santral yatırımıyla enerji arz güvenliğinin, daha ucuz ve sürdürülebilir bir enerji hizmeti sunulacağını belirten Tatar, fiber optik altyapının hızla kurulmasını sağlayarak, hızlı internetin yayılacağını, 5G teknolojisini de bu dönemde hayata geçirileceğini vurguladı.

Devleti güçlendirmenin, halkın yaşam kalitesini arttırmanın temelinin güçlü bir ekonomi olduğunun bilinciyle ekonomide üretimi ve istihdamı desteklemenin yeni imkanlarını ortaya koyacaklarını aktaran Tatar, Bu amaçla, KKTC ürünlerinin Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine pazarlanmasını sağlayacak “Kardeş Pazarlar Ağı” kurulmasına Türkiye ile öncülük edeceklerini ifade etti.