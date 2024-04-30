Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak ve beraberindeki akademisyenleri kabul etti. Gelişen KKTC’de sağlık alanında önemli aşamalar kaydedilmekte olduğunu ifade eden Tatar, vatandaşların sağlık hizmeti alabilmeleri için diğer bazı ülkelere kıyasla daha kısa zamanda randevu alabildiğine değindi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, kabulde Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakülteleri Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalları ve Dr. Burhan Nalbantoğlu iş birliğinde Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından düzenlenecek olan 28. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi’ne davet edildi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli üniversitelerinden akademisyenlerin ülkede kongreye katılmasını, ülke tanıtımı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirerek, KKTC’nin farklı tesislerinin önemli kongrelere ev sahipliği yapabileceği bir merkez haline geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, değerli doktor ve akademisyenlerin ülkede önemli bir kongre düzenlemesine öncülük etmeleri dolayısıyla Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.