Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ana sponsorluğunda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına düzenlenen kermese katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen İyilik gönüllüleri, Arun gönüllüleri ve Dadımız Gaçmasın gönüllülerinin destekleri ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına Büyük Han'da düzenlenen kermese katıldı.

Amacı satışlardan elde edilen gelirle ihtiyacı olan engellilere verilmek üzere derneğe tekerlekli sandalye sağlamak olan kermese katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyenlere ve katkı yapanlara teşekkür ederek, ortaya konan hassasiyetin önemini dile getirdi.