Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen törende yapılan konuşmaların ardından Girne bölgesi halk örgütü kadrolarında görevli 1964 doğumlu 204 mükellefe hizmet belgeleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın disiplinli kadrosuyla yıllar içinde daha da gelişen ve her türlü donanıma sahip bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Her türlü doğal afete karşı ülke ve vatandaşların savunmasında büyük rol oynayan kuruluşun, halka güven veren bir yapıya ulaştığını belirten Tatar, görev süresi biten mükelleflere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bir veda töreni olmadığını ve vatan savunmasında ihtiyaç olduğu takdirde yine hizmet vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş için büyük mücadeleler verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanacağını dile getirdi.

Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statünün kabulüyle yeni ve resmi müzakerelere başlanacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini yürüttüklerini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın tüm personeline teşekkür eden Tatar, çalışmalarında başarılar diledi ve yaş haddinden görev süresi bitenlere plaket takdiminde bulundu.