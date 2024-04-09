Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek bayramlaştı.

Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleşen görüşmede Tatar ve Erdoğan karşılıklı olarak Bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, telefon görüşmesinde, geçen hafta New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak da Erdoğan'a bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı ve bayramın tüm Kıbrıs Türk halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.