Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmî müzakerelere egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescili ile başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceği gayriresmi akşam yemeği öncesinde BRT’ye konuştu.

Diyalog ve iletişimden hiçbir zaman kaçmadığını bu nedenle Rum Liderle sosyal içerikli yemekte bir araya geleceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, resmi ve yeni müzakerelere egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescili ile oturacağını gayriresmi yemekte yineleyeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türküne uygulanan ambargoların aşılması için direk uçuş, direk ticaret ve direk temas konularını da yemekte gündeme getireceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının son zamanlarda inşaat, turizm ve yükseköğretimde sergilediği tavrın iki halk arasında yakınlaşma yerine gerginliğe neden olduğunu anlatacağına vurgu yaptı.

-“Enerji, su, düzensiz göç, kültürel miras ve ekonomi gibi konularda işbirliğine hazırım”

Cumhurbaşkanı Tatar, yemekte ayrıca Rum tarafıyla enerji, su, düzensiz göç, kültürel miras ve ekonomi gibi konularda işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yemeğin yaklaşık 2 saat sürmesini beklediğini ifade ederek, yemek sonrasında basına açıklamada bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı vekâletinin Meclis Başkanı Zorlu Töre’de olması ve perşembe günü meclis başkanı seçimi olması nedeniyle yemek ardından ilk uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmek üzere New York’tan ayrılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Çarşamba akşamı ülkede olacağını kaydetti.