Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyet, başkent Lefkoşa'da Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Akar ve beraberindeki heyet, Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarında Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş tarafından karşılandı.

Anıt mezarda saygı duruşunda bulunan ve anıt özel defterini imzalayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Serdar Denktaş ile bir süre sohbet etti.

Akar ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi'ni ziyaret ederek toplantı halindeki genel kurulu selamladı.

Hulusi Akar, temasları ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'deki gelişmeleri anlık takip ettiklerini belirterek, "Temaslarımız sırasında KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşerek, neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Bizim her zaman her yerde söylediğimiz gibi, bütün platformlarda kullandığımız gibi Kıbrıs meselesi, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli meselesidir. Bunda bir sapma, herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Akar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahının Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, KKTC için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptıklarını bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederek bunların KKTC'ye olumsuz yansımaması için gereken tedbirlerin tereddütsüz alındığını kaydeden Akar, "Bunlar için hiçbir şüphe olmasın. Türkiye daima, tereddütsüz, herhangi bir hesap kitap olmaksızın, taahhütsüz, daima buradaki Türk halkının, kardeşlerimizin yanındadır. Olmaya da devam edecektir." diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetinde, Başkan Hulusi Akar'ın yanı sıra Bursa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Konya Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Ünal Karaman, Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan yer aldı.