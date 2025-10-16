Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, "TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır." açıklamasında bulundu.

TC MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Gazze'deki ateşkes sonrası gündeme gelen "Gazze Görev Gücü"nde hangi unsurların yer alacağına dair sorular üzerine kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Bildiğiniz üzere TSK daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir."