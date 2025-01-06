Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), asgari ücretin sürekli açlık sınırı civarında kaldığını belirterek, “Asgari ücrete rakamsal bakmak doğru değildir.” dedi ve TDP’nin bu konudaki tüm çalışmalarının hazır olduğunu kaydetti.

TDP Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, yazılı açıklamasında, yasal mevzuatta asgari ücretin, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı kavramlarının birlikte değerlendirildiğinde, mevcut değerinin çok üstüne çıkması gerektiğinin söylenebileceğini belirtti.

-“Tartışmalar bilimsel verilerle değil rakamlar üzerinden yapılıyor”

Önemli olanın “asgari ücretin alım gücü” olduğuna vurgu yapan Yaylalı, gelinen aşamada yapılması gerekenin, bilimsel veriler ortaya koyularak, emekçilerin insanca yaşayabilmelerine imkân verecek şekilde ve yasada tanımlanan ihtiyaçları sağlayacak bir asgari ücretin belirlenmesi olduğunu kaydetti.

Yaylalı, bilimsel veriler çerçevesinde ele alınmadan, yine rakam ve oranlar üzerinden tartışmalar yapılacak ve yine asgari ücretle çalışan insanların alacakları ücretin açlık sınırının üzerine çıkamayacağını belirtti.

-“Mal ve hizmet fiyatları denetlenmiyor”

Ekonomilerinde enflasyonist ortamların geçerli olduğu ülkelerde fiyatların genel seviyesindeki artışların, ücretleri artırdığı birçok bilimsel araştırma ile de ispatlandığını söyleyen Yaylalı, başka bir ifade ile “fiyat-ücret sarmalının” kaçınılmaz olarak oluştuğunu belirtti.

Yaylalı, “Ülkemizde oluşan fiyat-ücret sarmalının sorumlusu asgari ücrete yapılan artışlar değil, ekonomi yönetimi diye bir unsurun olmaması, mal ve hizmet fiyatlarının hiçbir açıdan denetime tabi tutulmamasıdır.” dedi.

“Devlet yönetiminin mal ve hizmet fiyatlarının belirlenme sürecinin hiçbir aşamasında yer almadığını, bu durumda oluşan başı boşluğun da fiyatlar genel seviyesinin sürekli yükselmesine, enflasyonist bir ortamın süreklilik kazanmasına yol açtığına” dikkat çeken Yaylalı, TDP olarak görüşlerinin, rakam ve oran tartışması yerine bilimsel veriler ortaya konularak ve asgari ücret tanımında yer alan tüm unsurlar olan beslenme, eğitim, sağlık, ulaşım, giyim, dinlenme, eğlenme dikkate alınarak insanca yaşanılabilecek bir asgari ücretin belirlenmesi olduğunu kaydetti.

Yaylalı, ekonomik açıdan bakıldığı zaman bu durumun, emeği ile geçimini sağlayan asgari ücretli, sabit ve dar gelirli yurttaşlar ile sosyal yardım maaşı ve engelli maaşı ile geçinmeye çalışan yurttaşların aleyhine geliştiğini ve bu kesimin sürekli olarak yoksullaşmasına, alım güçlerinin azalmasına yol açtığını ifade etti.

Yaylalı, “TDP olarak bizim esas hedefimiz, yaratılan enflasyonist ortam sayesinde ezilmekte olan, sürekli alım gücünü kaybeden, yoksullaşan insanlarımızın refah seviyesini yükselterek adaletli bir gelir dağılımını sağlamak olacaktır. Bununla ilgili tüm çalışmalarımız hazırdır ve yönetime geldiğimiz ilk altı ay içeresinde tüm yurttaşlarımız bunu görecektir.” ifadelerini kullandı.