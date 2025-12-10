Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, yaşanan su taşkınlarına işaret ederek, bilimsel veri ve iklim değişikliği de düşünülerek uzun vadeli planlamaların yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Nevzat Özkunt çıktığı bir televizyon programında, baraj ve göletlerin bakımsızlığı, taş ocaklarında yaratılan tahribat, orman alanların azlığı ve derelere yapı yapılması için verilen izinlerin bugüne kadarki tüm siyasilerin sorumluluğu olduğunu kaydetti. Özkurt, gelinen noktada bilimsel veriler ve iklim değişikliği de düşünülerek uzun vadeli planlamaların yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Yoğun yağışlarda belediyelerin ve ilgili tüm ekiplerin sergilediği yoğun çabayı takdir eden Özkunt, “Gerçekten çok özverili bir çalışma gösteriyorlar” dedi. Özkunt Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy, Girne, Çatalköy-Esentepe, Dikmen belediyeleri ile Sivil Savunma, İtfaiye ekiplerinin canla başla mücadele verdiğini belirtti.

-Bütçe

Özkunt, 2026 bütçesinin de borçlanmaya dayandığını, bunun faiz yüküyle birlikte dar gelirlinin sırtına yüklendiğini kaydetti.

Vergi sisteminde reformunun şart olduğunu kaydeden Özkunt, kurumlar ve gelir vergisi kapsamında yükün sadece belli sektörlerin omzunda yüklü olduğunu ifade etti.

Mevcut hükümetin “rant", "sermaye" ve "yolsuzlukla" anılan bir hükümet olacağını kaydeden Özkunt, kamunun en alt kademesinden en üst düzeyine kadar yayılmış bir yolsuzluk kültürünün bulunduğunu söyledi. “Hükümet kendi atadığı (Başbakanlık) müsteşarın tutuklanması karşısında istifa etmeliydi” diyen Özkunt, Hükümetin "bu düzeni" örtmeye çalıştığını belirtti.

-Asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun "işçi kesimini temsil etmediğini" ve yapısal bir çözüm üretmediğini söyleyen Özkunt, asgari ücretin kamuda olduğu gibi otomatik hayat pahalılığı oranında artmasını sağlayacak bir sisteme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kasım ayı enflasyon oranının 0,81 olarak açıklanmasını da eleştiren Özkunt, mevcut hesaplamaların inandırıcı olmadığını söyledi.

-Özelleştirmeler

Sağ hükümetlerin KIB-TEK, Ercan Havalimanı ve Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştirme girişimlerinin ülke çıkarlarına aykırı olduğunu belirten Özkunt, fiber optik altyapı sözleşmesinin ihalesiz ve rekabeti ortadan kaldıracak şekilde hazırlandığını kaydetti.

-Erhürman özlediğimiz bir temsil

Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı görevine gelmesiyle Türkiye ile ilişkiler, Kıbrıs meselesi ve iç konularda devlet ciddiyetine uygun süreçlerin geliştiğini kaydeden Özkunt, Erhürman’ın toplum yararına olmayan yasaları geri gönderebilen, hukuku önceleyen bir pozisyonda olduğunu söyledi.

Özkunt, TDP’nin ekonomi, adil vergi düzeni, eğitim, sağlık, nüfus politikası ve sosyal devlet alanlarında çok kapsamlı hazırlıklar yürüttüğünü yapılan anketlerde TDP’nin ülkenin “ciddi ve güçlü üç partisinden biri” olduğunu görüldüğünü belirtti. Özkunt, 2026'da erken seçimin güçlü bir ihtimal olduğunu da dile getirdi.

-Nüfus politikası

Özkunt, nüfus sayımı ve vatandaşlık düzenlemesinin eş zamanlı olarak yenilenmesi gerektiğini , günlük güncellenebilen dijital bir nüfus altyapısının şart olduğunu söyledi.