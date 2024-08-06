İstatistik Kurumu, temmuz ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 3,51 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, temmuz ayı hayat pahalılığı yüzde 3.51 olurken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37.65 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.51 değişim gerçekleşti.

-En yüksek artış haberleşme ana grubunda

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 15.11 ile haberleşme ana grubunda yaşandı.

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 7.12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 6.04, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 5.34, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 5.05, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3.39, Sağlık ana grubunda yüzde 2.83, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 2.83, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 2.71, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1.71, Eğitim ana grubunda yüzde 0.37, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0.31 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 503 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 67 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi.

-En yüksek artış dergi, maydanoz ve kırmızı lahanada; en yüksek düşüş kavun, patlıcan, bamyada

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 163.64 Magazin ve Dergi (Aylık, Kod:1), yüzde 93.97 maydanoz ve yüzde 91.61 ile kırmızı lahana oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40.90 kavun, yüzde 40.30 patlıcan ve yüzde 25.18 ile taze bamya oldu.