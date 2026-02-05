Dünyanın en uzun soluklu animasyonlarından The Simpsons, yıllardır “geleceği tahmin eden dizi” olarak konuşuluyor. Akıllı saatlerden görüntülü görüşmeye, ünlü şirket satın almalarından bazı siyasi gelişmelere kadar pek çok detayı önceden ekrana taşıdığı iddiaları, diziyi adeta popüler kültürün kahini haline getirdi.

Şimdi ise sosyal medyanın yeni gündemi, 9 Şubat 2026 tarihine yönelik ortaya atılan “72 saatlik elektrik kesintisi” söylentisi. Dizinin bir bölümüne dayandırıldığı öne sürülen bu iddia, esprili paylaşımlar ve mizah dolu yorumlarla kısa sürede yayıldı; kimi kullanıcılar “mum stokları hazır mı?” diye takılırken, kimileri konuyu nostaljik Simpsons sahneleriyle renklendirdi.

Yetkililer ise ortada küresel bir kesinti uyarısı bulunmadığını, konuşulanların daha çok internet efsanesi niteliği taşıdığını belirtiyor. Yine de The Simpsons’ın yıllardır süren şaşırtıcı tesadüfleri, izleyicilerin hayal gücünü canlı tutmaya devam ediyor.