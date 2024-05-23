Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, İskele Belediyesi tarafından yapılan Kayıp Otobüs Anıtı dolayısıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na plaket takdim etti.

İskele Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, Dernek Başkanı Celal Bayar ile Yönetim Kurulu üyeleri Göksel Saydam, Hüseyin Çakır ve Mustafa Efe hazır bulundu. Celal Bayar, Kayıp Otobüs Anıtı’nı özelde İskele, genelde ise Kıbrıs Türk halkına kazandıran Hasan Sadıkoğlu’nu tebrik etti.

-Sadıkoğlu: "Gelecek nesillerin tarihini bilmesi açısından çok kıymetli"

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımı tamamlanarak açılışı yapılan Kayıp Otobüs Anıtı’nın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Sadıkoğlu, anıtın gelecek nesillerin tarihini bilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Sadıkoğlu, geçmişini bilmeyen toplumların geleceklerine yön veremeyeceğini hatırlattı. Derneğin ziyaretinden duyduğu mutluluğu da dile getiren Başkan Sadıkoğlu, Derneğe başarılar diledi.