Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını belirtti.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uraloğlu, "İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.