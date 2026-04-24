ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Başkan Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı bir açıklamada Ortadoğu'da tutunabilen hükümetlerin "monarşik yapılı güçlü liderlik rejimleri" olduğunu savunmuştu.

Sözlerinin tepki çekmesi üzerine Fox News'e özel bir mülakat veren Barrack, "Bunlardan bahsederken ideolojiden değil on yıllara dayanan ve zor kazanılmış gözlemler üzerinden konuşuyordum," diyerek ifadelerini savundu.

Barrack, söz konusu röportajında özellikle Türkiye ile ilgili dikkat çekici mesajlar verdi. Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi gerektiğini savunan Büyükelçi, Ortadoğu ile ilgili tepki çeken sözlerinin Türkiye için de geçerli olduğunu söyledi.

Barrack ayrıca, Ortadoğu ile ilgili çıkarımlarına Türkiye'yi örnek göstererek, "Düzenli çok partili seçimlerle başkanlık cumhuriyeti olarak yönetilen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü ve merkeziyetçi liderliğin istikrar, ekonomik dinamizm ve iddialı bölgesel etki sağladığını da gösteriyor," ifadelerini kullandı:

"Ancak eleştirmenler bunu güçlü otoriter eğilimlere sahip hibrit bir rejim olarak tanımlıyor."