Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İzmir Esnaf, Zanaatkarlar ve Odalar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, millete hizmet etmeyi daima kendilerine şiar edindiklerini ifade ederek, KKTC ve Anavatan Türkiye’ye sahip çıkmanın şehitlere olan borçları olduğunu söyledi.

Kendilerinden sonraki nesle bırakacakları en büyük eserin cumhuriyet olduğunu vurgulayan Töre, cumhuriyetin harcında mücahitlerin ve Mehmetçiklerin kanı ve canı olduğunu belirtti.

Aynı milletin mensupları olmaktan şeref ve gurur duyduklarının altını çizen Töre, Türkiye’nin sivil toplum örgütlerinin KKTC’ye ziyaretler gerçekleştirmesi ve etkinlikler yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İzmir Esnaf, Zanaatkarlar ve Odalar Birliği Başkanı Yalçın Ata da, kabulden dolayı teşekkür ederek, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.