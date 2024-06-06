Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 13. Genel Kurul toplantısı için Bakü’de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre, düzenlenen basın toplantısı sonrası karşılıklı hediye teatisinde bulunan iki ülke Meclis Başkanı, daha sonra ikili görüşmede bir araya geldi.