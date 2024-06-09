

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan İş İnsanları Cemiyeti tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Yemekte Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun ile Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Azerbaycan temsilcisi İlhami Bilgen de hazır bulundu.

Azerbaycan İş İnsanları Cemiyeti BaşkanI Tural Mustafayev ve İŞAD Azerbaycan temsilcisi İlhami Bilgen yaptıkları konuşmalarda Başkan Töre’yi Bakü’de misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Burada bir konuşma yapan Başkan Töre, 50 yıl sonra Azerbaycan ile kucaklaştıklarını ve Azerbaycan -KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’i Lefkoşa’da misafir ettiklerini şimdi de kendilerinin TÜRKPA toplantısı nedeniyle Bakü’de bulunduklarını söyledi.

Töre, Türkiye’nin ardından Azerbaycan’ın şimdi kendilerine kol kanat gerdiğini belirterek, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu kaydetti.

Töre, KKTC’nin var olmaya devam edeceğini ve olası bir anlaşmanın iki devletli çözüm olacağını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda yakın zamanda asil üye olarak yer alacaklarını belirten Töre, bu konuda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de kendilerini desteklediğini ifade etti.

Başkan Töre, Azerbaycan’lı iş inşalarını KKTC’ne yatırım yapmaya davet etti.

-Feyziyev

Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, Lefkoşa temasları hakkında bilgiler vererek, iş adamlarını KKTC’ye yatırım yapmaya davet etti.

Feyziyev, KKTC’nin dünya tarafından tanınmasına çalışacaklarını ve bu konuda da başarılı olacaklarını kaydetti.

* Altuğra

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da, Kıbrıs meselesinin adada bir sorun olarak durduğunu ancak Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu sorunu çözeceklerini belirtti.

-Turganer

KKTC’nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer de, gelinen aşamanın bir çalışmanın ürünü olduğunu ve iki ülke ilişkileri arasında kazanılan ivmenin ileri götürülmesini istedi.

Editör: Burhan CANBAZ