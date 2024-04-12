Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bayram ziyaretlerini sürdürüyor

Töre, Serdarlı, Geçitkale ve Akova köyleri ile İskele Açık Pazar’ı ziyaret etti vatandaşlarla bir araya geldi ve bayramlarını kutladı.

Bayramın, aynı inancın neşesinde insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren ve kırgınlıkları onaran günler olduğunu ifade eden Töre, yaşanan sıkıntılara rağmen bayramın güzel geçmesini temenni etti.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Töre, şehitlerin ve gazilerin, mücahit ve mehmetçiğin mücadelesinin daima hatırlanması ve diri tutulması gerektiğini belirtti.

Başkan Töre, Anavatan Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceği destekle KKTC’nin emin adımlarla yoluna devam edeceğini ifade ederek, geleceğin Kıbrıs Türkü için çok aydınlık olacağına olan inancını dile getirdi.

Töre, vatandaşların bayramını tebrik etti ve daha nice bayramlara sağlıkla ve huzurla erişmelerini diledi.