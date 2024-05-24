Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-iş Sendikası’nı kabul etti.

Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da hazır bulundu.

Meclisten verilen bilgiye göre, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan, Meclis Başkanı Töre’nin Türkiye ve KKTC ilişkilerinde her zaman en önde yer alan bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

KKTC’de Kamu-Sen ile 35 yıllık ilişkileri olduğunu anımsatan Arslan, bu iyi ilişkilerin bir nişanesi olarak Hak İş KKTC Temsilciliğini de açacaklarını ifade etti.

Arslan, KKTC’nin tanınması konusunda yeni bir bakış açısı ile hareket etmek gerektiğini söyleyerek, bu saatten sonra federasyon görüşmeleri ile zaman kaybedilmemesi gerektiğine işaret etti.

Töre

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, çocukluk ve gençlik yıllarından beri Türklük davasının içerisinde olduğunu kaydederek, bir milletin milli ve manevi değerleri ne kadar güçlü olursa o milletin o kadar sağlam olacağına inandıklarını belirtti.

Hak İş’in KKTC’deki sendikalara verdiği desteğin önemine işarete eden Töre, Kamu-Sen ile kurulan ve yürütülen sıcak ilişkiler dolayısıyla teşekkür etti.

Dünyadaki bazı çevrelerin olumsuz tutumlarına rağmen “Biz burada varız ve ana vatanımız ile yolumuza devam ediyoruz” diyen Töre, Türk Devletleri Teşkilatı ile daha da güçlü olduklarını kaydetti.

KKTC’ye hep birlikte sahip çıktıklarını vurgulayan Töre, “Milletimizi seviyoruz. ‘Ne mutlu Türk'üm’ diyebilen herkesi milletimizin şerefli bir üyesi olarak görüyorum” dedi.