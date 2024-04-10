Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Din İşleri Başkanlığı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Haspolat’ta bulunan Hala Sultan Camii Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Töre, bayrama ulaşmanın sevincini yaşarken Gazze’de yaşananlar nedeniyle kalplerinde burukluk olduğunu ifade etti.

Gazze’de açlıktan insanların öldüğünü, büyük sağlık sorunları yaşandığını ifade eden Töre, batının ve Amerika’nın bu duruma destek verdiğini söyledi.

Başkan Töre, bütün bu yaşanan zulme karşılık Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’ndaki “Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar” sözlerini anımsattı.

Töre: “Bu canavarı da yenmesini bileceğiz. Mustafa Kemal, yurda esir etmek isteyenleri Anadolu’dan kovduysa elbette Gazze’den de gidecekler, Kudüs’ten de gidecekler” dedi.

Din bilgisi eğitiminin KKTC’nde güvence altına alınması gerektiğine işaret eden Töre: “İsteyen yabancı dil, beden eğitimi ya da dans kursuna gidebilir. Ama isteyen de Kuran kursuna gidip din eğitimi alabilir. Bu bu kadar açık ve nettir” ifadelerini kullandı.