Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'nu kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve Federasyon’a bağlı derneklerin temsilcileri yer aldı.

Federasyon Başkanı Yücetürk, ilk olarak, KKTC’deki engellilerin taleplerini içeren dosyayı milletvekillerine iletmek üzere Meclis Başkanı Töre’ye teslim etti.

Yücetürk ardından söz alarak, bu sene Engelliler Haftası’nın engellilerin “çözülemeyen” sorunlarından dolayı buruk geçtiğini kaydederek, Engelli Dairesi ihtiyacına, engellilere ilişkin geçirilen yasalardaki tüzük eksikliklerine, istihdam taleplerine ve Engelsiz Yaşam Evi’ne dair son gelişmelere değindi.

En büyük sorunun yapımı 10 yıldır devam eden Engelsiz Yaşam Evi olduğunu ifade eden Yücetürk, bugün Yaşam Evi binası önünde basın açıklaması yaptıklarını ve bina önüne siyah çelenk bıraktıklarını hatırlattı.

Derviş Yücetürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen son bilgilere göre, 4 ay içerisinde açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin ilk aşamada sadece rehabilitasyon hizmetleri vereceğini kaydetti.

Yücetürk, söz konusu yaşam evinin ilk amacının engellilerin yaşayabileceği bir ortamın yaratılması olduğunu belirterek, amacın saptırıldığını söyledi.

“Engelsiz Yaşam Evi’nin bu şekilde açılmasını kabul etmiyoruz.” diyen Yücetürk, toplumdan bu konuda destek talep etti.

Bunun yanında, engelli istihdamına başlanmasına rağmen dile getirilen rakama ulaşılamadığını ve Meclis’ten geçen yasaların tüzük eksikliklerinden dolayı uygulanamadığını ifade eden Yücetürk, “Hiçbir konuda istediğimiz noktaya gelemedik.” dedi.

Yücetürk, engelli konusunun siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayarak, Meclis ve hükümetten daha büyük destek, daha çok anlayış ve daha esaslı çalışmalar beklediklerini dile getirdi.

- Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, hükümetin istihdamlara ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatarak, ileriki dönemde yapılacak ek istihdamlarla istenilen sayıya ulaşılacağını kaydetti.

Engellilere yönelik hükümetin çalışmalarına devam ettiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışmalarına yönelik bilgisi olduğunu belirten Töre, Engelsiz Yaşam Evi’ndeki ayrıntılara vakıf olmadığını ancak ilgili bakanın kısa zaman içerisinde açılacağı sözünü verdiğini hatırlattı.

Halkın bireyleri olarak engellilerin de hizmet beklediğini, vatandaşlar arasında ayrım olmadığını söyleyen Meclis Başkanı Töre, engellilerin sıkıntılarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi ve insani olarak daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Töre, teslim aldığı dosyayı milletvekillerine ileteceğini, konuşulan konuları ise hükümet yetkilerine aktaracağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Töre, Yücetürk’e KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafını hediye etti.