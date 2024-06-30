Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tatlısu Belediyesi tarafından kurulan Doğal Ürünler Pazarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Töre, kırsal bölgelerde yapılan üretimin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve aile yapısını güçlendireceğini söyledi.

Töre, Tatlısu’da ciddi anlamda kentleşme ve yapılaşma olduğunu, kalkınmanın yanında nüfusun da arttığını, bunun da ekonomik canlılık getirdiğini belirtti.

Töre, kırsal bölgelerde üretilen ürünlerin halkla buluşturulması noktasında doğal ürünler pazarının önemli bir görev üstleneceğini kaydetti.

Töre, Tatlısu’nun incisi harnupun özel teşviklerle desteklenmesi gerektiğini kaydederek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yönde yürüttüğü çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

Töre, geçtiğimiz günlerde Hayvancılar Birliği’nin yaptığı eylemleri de anımsatarak, devletin kurumsal yapısına yönelik protestolardan sakınılmasını istedi.

Töre, ,Kıbrıs Türk Halkı’nın 1974’e gelene kadar çok zor günlerden geçtiğini, bir köyden diğerine gidip gelmenin o yıllarda kolay olmadığını dile getirdi.

Konuşmasında siyasete yönelik mesajlar da veren Töre, sıkıntıların bahane edilerek devletin erozyona uğratılmaya çalışıldığını ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

20 Temmuz’da Kıbrıs Türk Halkı’nın yeniden dirilişini kutlayacaklarını belirten Töre, direnerek, canı cana kana kana katarak bugünlere geldiklerini ifade etti.

Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın çizdiği coğrafya üzerinde bir devlet kurduklarını ve Mücahitler ile Mehmetçiklerin kanları bu toprakları vatan yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hiç kimsenin KKTC’ye ve 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na dil uzatamayacağını söyleyerek sözlerine son verdi.

Başkan Töre’nin konuşmasının ardından kurdele kesimi gerçekleşti ve standlar gezildi.

Editör: Burhan CANBAZ