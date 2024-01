Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, gazisi ve şehitleri olmayan bir milletin istiklali olamayacağını söyledi.

Konya’da temaslarına devam eden Töre, E’nin Konya Valisi Vahdettin Özkan’ı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ‘un da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Töre, anı defterini imzaladı.

Meclis açıklamasına göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı da ziyaret eden Başkan Töre, belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Konya Şehit Aileleri Derneği’ni de ziyaret gerçekleştiren Töre, burada Dernek Başkanı Recep Pekdemir ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Ardından Konya’da bulunan şehitlikte şehit kabirlerine çiçekler bırakıp dua okuyan Töre, şehitlik özel defterini de imzaladı ve şehit aileleri ile sohbet etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi’nde Kıbrıs gazileri ile görüşme gerçekleştiren Başkan Töre, burada bir açıklama yaptı.

Gazisi ve şehitleri olmayan bir milletin istiklali olamayacağını ifade ederek gazilere “Sizler bizim gözbebeğimizsiniz” şeklinde hitap etti.

Şehit ve gazilerine sahip çıkmayan devlet ve milletin olamayacağını dile getiren Töre, onların verdiği mücadeleler ile vatan topraklarında özgürce yaşandığını söyledi.

Manevi ve milli değerlere her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Töre: “Her zaman mücahidiz, her zaman Akıncıyız, her zaman Mehmetçiğiz” dedi.

Töre’nin ilde yaptığı ziyaretlerde TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de yer aldı.

Başkan Töre temasları kapsamında Konya’dan yayın yapan Kon TV’de Musab Aşiran’ın sunduğu Düzlem programına da katılarak soruları yanıtladı.

Başkan Töre, programda yaptığı açıklamada KKTC’nin milli bir devlet olduğunu ifade ederek bu devleti her zaman koruyup yücelteceklerini ifade etti.

Barış Harekâtı döneminde anında ateşkes çağrısı yapan Birleşmiş Milletler ’in Gazze’de yaşananlar karşısında sessizliğini koruduğuna değinen Töre, Türk Milleti olarak daima uyanık olmak gerektiğini kaydetti.

Ankara ve Konya’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin, bu akşam KKTC’ne dönmesi bekleniyor.

Töre’ye ziyaretinde Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.