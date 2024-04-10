Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ramazan bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u telefon ile arayarak bayramını kutladı.

Töre, görüşmede Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclis’ine mensup milletvekillerinin selamlarını ileterek bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Töre, bundan sonra ki süreçte de iki ülke Meclis’leri arasında var olan ilişkinin artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da görüşmede Başkan Töre ve onun nezdinde Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayarak selamlarını gönderdi.

TBMM ESKİ BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞME

Başkan Zorlu Töre, TBMM Eski Başkanları Mustafa Şentop, İsmail Kahraman ve Bülent Arınç’ı da telefonda arayarak bayramlarını kutladı.

Töre, telefon görüşmelerinde eski TBMM Başkanlarına Kıbrıs Türk halkının haklı davasına vermiş oldukları destekten dolayı da teşekkür etti.