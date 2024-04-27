Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları çerçevesinde Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Töre’yi, Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı karşıladı.

Töre, burada yaptığı konuşmada Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın Mavi Vatan’da ve Ortadoğu’da yapmış olduğu çalışmaları takdirle izlediklerini ifade etti.

Töre, milli şuura sahip olan insanların aldanmayacağını ve aldatmayacağını onun için de bu iradenin oluşması gerektiğini söyledi.

Töre, kazanılan ve var olan hakların aranmasında milli şuurun Türk toplumuna yardımcı olacağını bu bağlamda Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Töre’ye kitap hediye etti.