Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kültürel mirasa sahip çıkmanın, onu yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı, tarihten ve kültürden asla utanılmaması, onlarla övünç duyulması gerektiğini kaydetti.

“Uluslararası Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu”nda konuşan Töre, Kıbrıs’tan birçok medeniyetin gelip geçtiğine ve her birinin adaya kültürel değer bıraktığına işaret etti.

Töre, ataların eserlerinin, yaşam biçimlerinin, kültürlerinin sergilenmesinin önemine dikkat çekerek, ülkedeki Hala Sultan Tekkesi, Hz. Ömer Tekkesi, Kırklar Türbesi, Lüzinyan Evi gibi miraslara değindi.

"Mevcut eserlerin KKTC yetkililerin yanında, Vakıflar İdaresi, ülkede faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ayhatun Ateşin gibi ülke sanatçılarının çalışmaları sayesinde korunmakta olduğunu" belirten Töre, Milli Arşive giren tüm hususların ülke için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Son zamanlarda, özellikle gençler arasında, tarihe “utanılacak bir şeymiş gibi” bir yaklaşım olduğunu söyleyen ve bu konuda eleştirilerde bulunan Töre, “İnsan tarihi ve ecdadını bilmeli” dedi.

Bugün yapılan çalışmanın başarılı olacağına inanç belirten Töre, Vakıflar İdaresinin Osmanlı Dönemi’ne dair yaptığı çalışmalar sayesinde bugün Maraş’ın Vakıf malı olduğu konusunun, yavaş yavaş herkes tarafından kabul edilmeye başlandığını söyledi.

Bu noktada çalışılması ve gayret edilmesi gerektiğini kaydeden Töre, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Tarihimizi bilmezsek, geleceğimizi de şekillendiremeyiz. Mutlaka bir gün, aldanma, yanılma noktasına düşeriz. Tarihi mirasların yitirilip gitmemesi için nereden başlarsak kardır diye düşünmemiz lazım. Mutlaka kurtaracağımız şeyler vardır ancak uğraşmazsak yitirilip giderler. Biz nesilden nesile milli kültürümüzü, mirasımızı, medeniyetlerin Kıbrıs’ta bıraktıklarını bilmemiz, görmemiz ve aydınlatmamız gerekir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.”