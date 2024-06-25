umhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Özer’in heyetinde Komisyon Üyesi Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Hatay Milletvekili Kemal Karahan ve Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan da yer aldı.

Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun’un yanı sıra Komite Üyesi Vekilleri Filiz Besim, Ziya Öztürkler ile Meclis İdare Amiri Yasemi Öztürk, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük ve Milletvekili Erkut Şahali yer aldı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabuldeki konuşmasında 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı öncesinde büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Töre, özgür ve güvenlik içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünde bağımsızlığın tadını çıkarmaya devam ettiklerini belirtti.

146 ülkenin tanıdığı Filistin’in bugün İsrail tarafından yok edilmeye çalışıldığını kaydeden Töre, sadece Türkiye’nin tanıdığı KKTC’nin kılına bile kimsenin dokunamadığını ifade etti.

Türk dünyası ile kurulan yakın ilişkilere de değinen Töre, Kırgızistan ve Azerbaycan Milli Meclisi başkanlarının yakın zamanda KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini ve gerekli davetlerin yapıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yaptığını anımsatan Töre, Kıbrıs davasının, Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülmesinin önemini anlattı.

“Kıbrıs Türkü canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldi. Mehmetçik, mukavemetçi, mücahit, Osmanlı döneminin akıncıları hep bu topraklara can verdiler, kan verdiler. Böyle vatan oldu bu topraklar” diyen Töre, Türk ordusunun 96 yıl sonra hem havadan hem denizden Kıbrıs’a tekrar gelene kadar örgütlenen mücahitlerin bir direniş destanı verdiğini kaydetti.

-Özer

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer de, KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ele ele vererek Kıbrıs davasını birlikte yürüttüklerini söyledi.

Özer, Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs davasını hem uluslararası platformlarda hem de Birleşmiş Milletlerde birçok defa dile getirdiğini kaydetti.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde de KKTC’ye birçok alanda katkı sağladıklarını belirtti.

Özer, komisyon olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gençlerin için ortak bir coğrafya oluşturulması için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu bir süre izledi.

Bu sırada Genel Kurulu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, konuk heyete “Hoş geldiniz” dedi.