Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyetini kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arabulucular Konseyi Üyesi Orxan Mahmudov, heyetleri hakkında bilgi verdi.

Kabulde Meclis İdare Amiri, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel, KKTC’de Avukat Rauf Raif Denktaş Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü kurarak, burayı merkez haline getirmek istediklerini belirtti.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, konuk heyeti Meclis’te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti

Uzlaşmazlıkları çözmede arabuluculuk görevinin önemli bir husus olduğunu belirten Töre, arabuluculuk makamının aileden tutun da milletler arasındaki sıkıntıları çözmesine kadar uzanan bir yapı olduğunu kaydetti.

Töre, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde bu tür yapılaşmaların yeni yeni oluşmaya başladığını ve bu çalışmaların çok yönlü yapılması gerektiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs'ta yıllarca yürütülen müzakerelerde de arabulucular olduğunu anımsatarak, bundan sonra böyle bir arabuluculuk makamı istemediklerini kaydetti.

Konuk heyetin çalışmalarının heyecan verici olduğunu dile getiren Töre, henüz işin başında olduklarını ve KKTC’den de bu noktada katılımlar olabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.