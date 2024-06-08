Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bakü temasları kapsamında Ebedi Birlik Gençler İçtimai Birliği’nin düzenlediği programa katıldı.

Etkinlikte Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekilleri Jale Şahidov ve Vugar İskenderov’un yanısıra UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve KKTC’nin Bakü Temsilcisi Ufuk Arca Turganer de yer aldı.

Program Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programda konuşan Başkan Töre, Türk milletinin Kızıl Elma’dan ve ülküsünden vazgeçmeyeceğini belirterek, hedefleri olmayan milletlerin akıbetlerinin esen rüzgarlar tarafından belirlendiğini söyledi.

Adının, soyadının Türk olmasının ülküye hizmet edeceği anlamına gelmediğini dile getiren Töre, Türküm diyen herkesin Türk Devletleri’nin birliğini ve beraberliğini savunması gerektiğini kaydetti.

Gençlik yıllarından örnekler de veren Töre, 1974 Mutlu Barış Harekatı gerçekleşene kadar Kıbrıs Türk Halkı’nın milli ve manevi duygularını korumak için mücadele verdiğini ifade etti.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni emperyalist güçlerin ve BM’nin kabul etmediğini, Türk Milleti’nin yükselişini durdurmak için de AB maskesi taktıklarını belirtti.

Türk Milletinin yolunun açık olduğunu belirten Töre, “içimize tefrika sokamayacaklar” dedi.

“Ne Mutlu Türküm Diyene” sözlerini paylaşan Başkan Töre, Türk yurtlarının özgürlüğüne kavuştuğunu ve şanlı bayraklarının altında yaşayacaklarını söyledi.

Töre, ebedi birliğin Türk Milleti arasında olmasını isteyerek, kimseyi ne aldatacaklarını ne de aldanacaklarını kaydetti.

Töre, “Türk Milleti’nin 21. Yüzyılda yükselişe geçeceğini bu yüzyılda başımız dik olacak ve göğsümüz kabaracak” ifadelerini kullandı.

-İskenderov

Azerbaycan Milletvekili Vugar İskenderov da, yakın zamanda çok önemli günler beklendiğini, KKTC –Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliğin gelişeceğini söyledi.

-Şahidov

Azerbaycan Milletvekili Jale Şahidov da, gençlerden Azerbaycan ve KKTC arasında bağ kurmalarını istedi.

-Altuğra

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da, 3 devlet bir millet ruhuyla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Kendilerine gösterilen misafirlikten dolayı teşekkür eden Altuğra, Azerbaycan’da kendilerini evlerinde gibi hissetlerini söyledi.

Gürçağ, TÜRKPA Kadın Parlamenterler toplantısının bir sonrakinin KKTC yapılacağını belirterek, merhume Ganira Paşayeva’yı rahmetle andı.

Turganer

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Arca Turganer de, bugün gelinen noktanın tesadüf değil bir çalışmanın, birlikteliğin sonucu olduğunu söyledi.

Turganer, Azerbaycan’a çok kıymet verdiklerini ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin Bakü ziyaretinin de tarihi bir gelişme olduğunu ifade etti.