Azerbaycan’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılanan Başkan Töre, Büyükekçi Bağcı’ya üzerinde “3 devlet tek millet yazılı” tablo hediye etti.

Ziyarette Başkan Töre’nin UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da yer aldı.

Töre’nin bugün Bakü’de çeşitli ziyaretler ve temaslar yapması bekleniyor.

Editör: Burhan CANBAZ