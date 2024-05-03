Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Ankara İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'ndaki kabulde konuşan Töre, Türk dünyası ve İslam coğrafyasının öncelikleri olduğuna işaret ederek İslam’ın insanlığı kucaklayan bir din olduğunu söyledi.

Töre, milli ve manevi değerleri bütünlük içinde ele alıp çağdaş değerlerle gençlere öğretmenin önemine değinerek, özellikle sosyal medyanın gençleri bu değerlerden yoksun bırakmaya çalıştığını vurguladı.

Son dönemlerde bazı ülkelerde Kuran-ı Kerim’e ve camilere karşı düşmanlıklar sergilendiğinin görüldüğünü ifade eden Töre, bazı bölgelerde bunun devlet politikası olarak desteklendiğini belirtti.

Bütün dinlere saygı duyduğunu belirten Töre, çatışmayı değil dinler arası diyaloğu desteklediklerini söyledi.

Töre, globalleşen dünyada din alimlerinin büyük sorumluluğu olduğunu ifade ederek barışı, huzuru ve güvenliği ön plana çıkarmak gerektiğini kaydetti.

-Yıldırım

Türkiye Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım da konuşmasında, geleneklere uygun şekilde sağlıklı bir din eğitimi verilmesinin önemine değindi.