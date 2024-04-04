Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’in 1 Nisan’daki oturumunda yapılan oylamada Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine seçilen Prof.Dr. Akın Cellatoğlu’nu kabul ederek görevlendirme yazısını takdim etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, Cellatoğlu’nu göreve seçilmesinden dolayı kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Konuşmasında, KKTC’deki üniversitelerin vazgeçilmezleri olduğunu kaydeden Töre, kaliteye ve bilimsel çalışmalara önem veren üniversiteler istediklerini söyledi.

YÖDAK üyesi Prof.Dr. Akın Cellatoğlu da konuşmasında, bilgi ve deneyimlerini görev süresi boyunca en iyi şekilde yansıtacağına olan inancını dile getirerek, Kurulu daha ileriye taşıma hedefiyle çalışacaklarını vurguladı.