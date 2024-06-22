Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 12 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’deki Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlar nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Emre'nin mesajı şöyle:

"Türkiye’de Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için derin bir üzüntü duyuyorum. Yaşanan can kayıpları nedeniyle ailelerin yaşadığı acıyı paylaştığımı belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı aileleri başta olmak üzere Anavatanımıza ve Türk milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."