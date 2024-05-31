Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Türkiye, teröristan kurulmasına izin vermez” sözlerine destek verdi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, “Terör unsurlarının yuvalandığı bölgede bir devlet kurulursa bunun adı da İsrail olur. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.” dedi.

Töre, Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadelenin yıllardır devam ettiğini ve bu süre zarfında şehitler ve gaziler verdiğini söyledi.

Töre, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet sonrasındaki tutumlarından dolayı BM Güvenlik Konseyinin inandırıcılığını yitirdiğini vurguladı.

"Çocuk, kadın ve insan hakları nerede?" diyen soran Töre, İsrail’in devlet terörü uyguladığını söyledi.

Dünyanın tanıdığı Filistin’in bugün soykırıma uğradığını belirten Töre, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünde burnunun bile kanamadığına dikkat çekti.

Türk askerinin adadan çıkmasını ve garantilerin kalkmasını asla kabul etmeyeceklerini kaydeden Töre, dünyanın belirli çevrelerinin yoğun uğraşlarına rağmen KKTC’yi yaşatacaklarını kaydetti.

Mücahitlerin ve Mehmetçiklerin verdiği mücadele sonunda KKTC’yi kurduklarını belirten Zorlu Töre, bu adımlar karşısında kendilerinin sapasağlam adımlar atarak Cumhuriyete sahip çıktıklarını belirtti.

Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan da, Başkan Töre’nin kendini Türk milletine adamış, çizgisini hiçbir zaman değişmeyen bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.