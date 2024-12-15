Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 25 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Polis açıklamasına göre 1,679 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 364 sürücü de rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerin 215’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 32’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,6’sı sigortasız araç kullanmak,11’i trafik ışıklarına uymamak,1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 59’u diğer trafik suçlarından ceza aldı.