Ülkede dün yapılan trafik denetimlerinde, bin 59 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 109’u çeşitli trafik suçlarından ceza alırken, 18 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, sürücülerin 69’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 18’si alkollü, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 2’si ise cep telefonu kullanmaktan ceza alırken, 39 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Öte yandan ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ise, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.