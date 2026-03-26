Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde dün gerçekleştirdiği denetimlerde bin 787 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis basın bültenine göre, denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 378 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

- Sürat ihlali yapan 136, alkollü araç kullanan 6 sürücü hakkında işlem yapıldı

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımına göre; 136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 27’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i muayenesiz araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak olurken, 149’u ise diğer trafik suçlarından oluştu.