Ülke genelinde dün yapılan ve toplam 2 bin 008 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde, 272 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 2 sürücü tutuklandı, 54 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde rapor edilen trafik suçları şöyle:

“87’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 21’i seyrüsefer ruhsatsız, 12’si muayenesiz, 7’si emniyet kemersiz, 5’i alkollü içki tesiri altında,1’i sürüş ehliyetsiz, 1’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak,1’i A işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 4’ü susturucusuz egsoz araç kullanmak, 8’i Trafik levha ve uyarıcılarına uymamak,16’sı cam filmli araç kullanmak, 102’si diğer trafik suçları.”