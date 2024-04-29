Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 280 araç sürücüsü kontrol edildi, 449 sürücü rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı ve 23 araç trafikten menedildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde trafik ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Denetimlerde, 2 bin 280 sürücü kontrol edilirken, 449 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 3 sürücü tutuklandı ve 23 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarından ilk sırayı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak alırken, ikinci sırada sürüş esnasında cep telefonu kullanmak aldı. Rapor edilen sürücülerin 257’si hız sınırını aştı, 55’i seyir halinde cep telefonu kullandı.

Ayrıca, 8 kişi alkollü içki tesiri altında, 6 kişi sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6 kişi emniyet kemeri takmadan, 13 kişi ise seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edilirken, 118 kişiye diğer trafik suçlarından ceza kesildi.