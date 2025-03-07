Güzelyurt-Lefke ana yolunda, yaklaşık üç ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki Oğuz Bidar, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, 30 Kasım 2024’te saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Oğuz Bidar (E-70) yönetimindeki BL 064 plakalı motosiklet ile çift şeritli yolda, banket içerisinde ters yöne Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, çelik bariyerlere çarpmıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Motosiklet sürücüsü, 21 Aralık 2024’te kaldırıldığı Türkiye İstanbul Memorial Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.