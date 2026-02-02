İskele–Ercan anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,

1 Şubat 2026 tarihinde saat 21.40 sıralarında, İskele–Ercan Anayolu’nun 3’üncü ve 4’üncü kilometreleri arasında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi.

44 yaşındaki Mehmet Ali Demir yönetimindeki JP 360 plakalı araç, İskele’den Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, Anfora Alışveriş Merkezi yakınlarında sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı yönden gelmekte olan 22 yaşındaki Emir Gözel yönetimindeki RE 260 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu RE 260 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki Gül Kanlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan araç sürücüsü Emir Gözel ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözel’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında JP 360 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Demir’i tutukladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.