Polis trafik ekiplerinin 20- 26 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı rutin trafik kontrollerinde 3 bin 314 trafik suçu rapor edildi.

Denetimler sırasında toplam 280 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 710 kez süratli, 20 kez tehlikeli, 42 kez dikkatsiz, 77 kez seyrüsefer ruhsatsız, 15 kez sürüş ehliyetsiz, 40 kez emniyet kemersiz, 25 kez muayenesiz, 36 kez sigortasız, 96 kez alkollü, 4 kez “B” eşya taşıma izinsiz, 7 kez “T” işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülere, 774 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 69 defa trafik levha ve işaretlerine uymamak, 9 kez ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak, 8 kez trafik ışıklarına uymamak, 3 defa tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 8 kez koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 1371 kez de diğer trafik suçlarından ceza kesildi.