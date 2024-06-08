Karpaz bölgesindeki Yeşilköy'de bir kişi traktörden düştükten sonra lastiğin üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Ali Öztürk adlı yaralı önce Gazimağusa ardından Lefkoşa'da hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre olay bugün 19.15'te meydana geldi. 59 yaşındaki Ali Öztürk, traktörle Yeşilköy'ün güney doğusunda bulunan, bir şahsa ait patates tarlasındaki su hortumlarını, hortum toplama makinesiyle topladığı sırada dengesini kaybedip traktörden düştü. Bunun üzerine traktörün lastiği Ali Öztürk'ün üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu.

Ali Öztürk kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinde burun kemiğinde kırık teşhisi sonrası tedbir amaçlı Lefkoşa Dr Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek göğüs servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.