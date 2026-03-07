ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci günü geride kaldı. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 332 kişiye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki ülkelere saldırılmayacağını belirterek, "Komşu ülkelerden özür diliyorum." dedi. ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada, "İran bugün çok ağır darbe alacak." tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, bölge ülkelerine saldırmayacağına söz veren İran hakkında, "Çok kötü yenilen İran, Ortadoğu'daki komşularından özür diledi ve onlara teslim oldu, artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdi." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Artık İran Ortadoğu'nun kabadayısı değil, onlar Ortadoğu'nun kaybedeni." dediği paylaşımının devamında, "İran teslim olmaz ya da daha olası şekilde yıkılırsa onlarca yıl boyunca kaybeden olarak kalacak. Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadelerine yer verdi. Ortadoğu ülkelerinin kendisine teşekkür ettiğini belirten Trump, "İran kötü davranışları nedeniyle şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve grupların tamamen yok edilme ve mutlak bir ölümle karşılaşmaları ciddi şekilde değerlendiriliyor." diye yazdı.